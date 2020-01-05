Политика

10:15 05.01.2020

Трамп грозит Ирану новейшим оружием

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Трамп грозит Ирану новейшим оружием

Если Иран предпримет какие-либо действия, угрожающие США или их гражданам, Вашингтон без колебаний применит против Тегерана новейшие виды оружия, которое обошлось ему в $2 трлн, заявил президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику. Мы самые большие и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любую другую американскую базу, мы отправим им часть этого совершенно нового прекрасного оборудования... и без колебаний!" - написал он в своем твиттере.

Несколько ранее он предупредил, что США готовы нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад", - написал Трамп твиттере.

По словам Трампа, "некоторые выбранные объекты - очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры".

"И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!", - добавил американский президент.

Теги: #сша #трамп #иран
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