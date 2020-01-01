Политика

17:00 01.01.2020

Пристайко поздравил хорватского коллегу Грлича-Радмана с началом председательства Хорватии в ЕС

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Пристайко поздравил хорватского коллегу Грлича-Радмана с началом председательства Хорватии в ЕС

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поздравил министра иностранных и европейских дел Хорватии Гордана Грлича-Радмана (Gordan Grlić-Radman) с началом председательства Хорватии в ЕС и пожелал ему успехов в реализации амбициозных приоритетов председательства.

"Украина остается приверженной евроинтеграционному курсу и надеется на тесное сотрудничество в 2020 году. Наша конечная амбициозная цель - полноправное членство в ЕС", - написал Пристайко в своем микроблоке в соцсети Twitter в среду.

Как сообщалось, во время рабочего визита в Хорватию в ноябре 2019 года вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба достиг договоренностей с Грличем-Радманом, премьером Хорватии Андреем Пленковичем и председателем парламентского комитета по европейским делам Домагоем Иваном Милошевичем, что Украина будет важным пунктом повестки дня хорватского председательства в Совете ЕС.

Теги: #пристайко #ес #хорватия #мид
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