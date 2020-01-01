Политика

16:18 01.01.2020

Порошенко назвал главными достижениями 2019 года Томос об автокефалии, закрепление курса в ЕС и НАТО, закон о языке и победы Украины в международных судах

2 мин читать
Порошенко назвал главными достижениями 2019 года Томос об автокефалии, закрепление курса в ЕС и НАТО, закон о языке и победы Украины в международных судах

2019 год был годом больших свершений для Украины, убежден пятый президент (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Как сообщается на официальном сайте "Европейской солидарности" в среду, политик отмечает среди них получение Украиной Томоса об автокефалии, закрепление в Конституции курса в ЕС и НАТО, принятие закона о государственном языке и победы Украины в международных судах.

"Прежде всего это событие даже не века, а событие тысячелетия, событие, которое Вселенский патриарх назвал огромным событием для всего мирового православия - это предоставление Томоса об автокефалии для Православной Церкви Украины. Это точно значит, что Господь услышал молитвы и в Украине все православные церкви Украинской объединились в одну. И это огромное достижение", - подчеркнул Порошенко во время эксклюзивного интервью по итогам года на телеканале "Прямой".

Также он отметил как одно из государственных достижений принятие закона о языке. Закон об украинском языке, который защищает, не ущемляя языки национальных меньшинств, наш государственный язык и создает очень серьезные мотивации для того, чтобы его изучали и исследовали - это очень-очень хорошо", - убежден лидер "Европейской солидарности".

"Третья позиция - это принятие Верховной Радой моего проекта закона об изменениях в Конституцию в части Европейского Союза и НАТО, определяющего обязательность этого элемента внешней политики государства - как полномасштабное членство в Европейском Союзе, полномасштабное членство в НАТО. Это ответ на позиции внешнеполитические, ответ на позиции оборонные. Каким образом Украина должна двигаться, вектор развития государства. Мы покончили с пресловутой политикой многовекторности, "разброда и шатания". Я думаю, что это очень важно", - считает Порошенко.

Он также напомнил, что благодаря его президентским директивам Украина получила ряд важных побед в международных судах против страны-агрессора. "Никогда в мире мы не имели прецедентов, когда страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН, страна, которая является второй в мире по военным потенциалом, признана официально страной-агрессором и на нее международными судами наложены санкции", - подчеркнул политик.

"Это и Международный трибунал в Гамбурге после акта агрессии против украинских Военно-морских сил в Керченском проливе и перекрытия Азовского моря. Это - и факт финансирования терроризма, который был признан Международным судом ООН, принятый к рассмотрению и определенный юрисдикцией суда ООН против Российской Федерации по иску Украины. И много-много других судов, начиная от преследования крымских татар и заканчивая морским трибуналом по добыче газа на украинском шельфе. И эти победы достаточно важны", - добавил Порошенко.

Теги: #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:58 31.12.2019
Экс-директор ГБР Труба будет привлечен к ответственности за преступления, которые он совершил - Порошенко

Экс-директор ГБР Труба будет привлечен к ответственности за преступления, которые он совершил - Порошенко

20:15 23.12.2019
Налоговая опровергает ложь Портнова-Трубы в деле об отмывании доходов Порошенко при продаже "Кузни на Рыбальском" – адвокат Головань

Налоговая опровергает ложь Портнова-Трубы в деле об отмывании доходов Порошенко при продаже "Кузни на Рыбальском" – адвокат Головань

20:48 22.12.2019
Порошенко требует созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из России

Порошенко требует созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из России

18:04 22.12.2019
Порошенко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

Порошенко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

13:16 20.12.2019
ГБР проводит обыски в спорт-клубе "5 элемент" в рамках расследования дел, в которых фигурирует Порошенко

ГБР проводит обыски в спорт-клубе "5 элемент" в рамках расследования дел, в которых фигурирует Порошенко

21:47 16.12.2019
Порошенко внес 19 млн грн для освобождения из СИЗО Марченко

Порошенко внес 19 млн грн для освобождения из СИЗО Марченко

20:53 16.12.2019
Порошенко даст более 18 млн грн для залога Марченко

Порошенко даст более 18 млн грн для залога Марченко

14:02 15.12.2019
Православную церковь Украины в 2020г признают еще несколько церквей, а РПЦ окажется в изоляции – Порошенко

Православную церковь Украины в 2020г признают еще несколько церквей, а РПЦ окажется в изоляции – Порошенко

16:12 13.12.2019
ВАКС по заявлению адвоката Порошенко обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения в отношении Трубы, Богдана и Смирнова

ВАКС по заявлению адвоката Порошенко обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения в отношении Трубы, Богдана и Смирнова

10:23 13.12.2019
Порошенко настаивает на необходимости усиления санкций против России

Порошенко настаивает на необходимости усиления санкций против России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Путин обсудили дальнейший обмен удерживаемых лиц, ожидают полного прекращения огня на Донбассе и приветствуют подписание договора о транзите газа

Соглашательская политика нынешней власти по отношению к Путину подрывает международные позиции Украины – заявление "Евросолидарности"

Помпео 3 января встретится с Зеленским – Госдеп США

Зеленский: освобождение экс-"беркутовцев" было условием обмена, это было политическое решение

В ходе обмена на Донбассе был освобожден 81 человек, 76 из них вернулись на подконтрольную украинской власти территорию

ПОСЛЕДНЕЕ

Пристайко поздравил хорватского коллегу Грлича-Радмана с началом председательства Хорватии в ЕС

Подписанные газовые соглашения избавляют Россию от ответственности за энергетическую агрессию – "Евросолидарность"

Песков: сейчас никто не возьмётся назвать дату запуска "Северного потока 2" из-за форс-мажора в связи с санкциями США

Зеленский и Путин обсудили дальнейший обмен удерживаемых лиц, ожидают полного прекращения огня на Донбассе и приветствуют подписание договора о транзите газа

"Наш край" среди лидеров на выборах по партспискам на Днепропетровщине, отмечают в партии

Помпео в ходе визита в Украину подтвердит поддержку политики Киева "по противостоянию российской агрессии"

В ЕС приветствовали подписанный контракт на транзит газа между Украиной и РФ

Великобритания приветствует освобождение и обмен пленными в Украине

Помпео начнет работу в 2020 г. с визитов в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр

Решение приднестровской проблемы остается приоритетом для молдавских властей - премьер-министр Молдовы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА