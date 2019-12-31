Политика

17:55 31.12.2019

Подписанные газовые соглашения избавляют Россию от ответственности за энергетическую агрессию – "Евросолидарность"

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Подписанные газовые соглашения избавляют Россию от ответственности за энергетическую агрессию – "Евросолидарность"

Подписание газового соглашения лишило Украину возможности привлечь Россию к ответственности за энергетическую агрессию, считает партия "Европейская солидарность".

"Украина имела исключительно сильную позицию на газовых переговорах с Россией. Выигрыш Украины в Стокгольмском арбитраже и четкая перспектива выигрыша по иску 2018 года ставили "Газпром" на грань дефолта. Команда НАК "Нафтогаз Украины" в предыдущие пять лет обеспечила выполнение президентских директив и поручений, гарантировав энергетическую безопасность и независимость Украины. Введение США санкций против "Северного потока-2" поставило под сомнение реальность построения газопроводов в обход Украины. Теплая зима и накопленные резервы газа позволяли принимать решения не в условиях цейтнота, а исходя из наиболее выгодных позиций", - отмечается в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

"Несмотря на это, нынешняя власть пошла на условия, которые существенно ослабляют возможности Украины противодействовать российскому агрессору. Недаром помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак, чья подпись стоит под протоколом, который лег в основу условий транзита, получил высокую оценку российской стороны", - заявили в "Евросолидарности".

В партии подчеркнули, что согласно принятым условиям Украина должна не только отказаться от многомиллиардных штрафов и ареста имущества "Газпрома" в рамках ответственности России по соглашению 2009 года, но и фактически дает свое согласие на достройку газопроводов в обход украинских территорий.

"С 2021-го года принят гарантированный объем транзита только в 40 млрд кубометров газа - то, что Россия изначально предлагала через западных партнеров как свою позицию. Это ставит под сомнение перспективу дальнейших санкций", - напомнили в "Евросолидарности".

В связи с этим партия выдвигает список требований, а именно – не допустить сворачивания международных судебных процессов против России и её субъектов, в частности о возвращении крымских месторождений, ввести запрет на прямые поставки в Украину российского газа и продолжить координацию усилий с международными партнерами касательно недопуска постройки "Северного потока 2".

Как сообщалось, в соответствии с подписанным 20 декабря в Минске межправительственным протоколом Украина-РФ-Еврокомиссия, на протяжении 27-30 декабря было реализовано пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписанием транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

Теги: #рф #евросолидарность #газ
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