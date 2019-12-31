Песков: сейчас никто не возьмётся назвать дату запуска "Северного потока 2" из-за форс-мажора в связи с санкциями США

На данный момент невозможно дать оценку сроков ввода газопровода "Северный поток 2", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее российская сторона и её европейские партнёры неоднократно ориентировали, что проект должен заработать с начала 2020 года.

"Не думаю, что кто-то сейчас возьмётся называть дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, с нормами международной торговли и коммерческих отношений", - сказал он.

"Это создает проблемы, но это не подвергает сомнению проект как таковой и его завершение", - подчеркнул он.

Песков с пониманием прокомментировал отказ швейцарского подрядчика прекратить стройку: "Компания (Allseas - ИФ) на фоне незаконных с нашей точки зрения санкций Соединенных Штатов Америки приняла решение о завершении работ. На это решение, безусловно, компания имеет право. Это сдвинет сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект, мы надеемся, будет введен в действие. Необходимые (строительные - ИФ) мощности для этого имеются - об этом мы тоже уже говорили", - заверил пресс-секретарь президента.

Он не стал комментировать перспективы взыскания с Allseas неустойки за прекращение работ, сказав, что "это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными, естественно".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно. Трубоукладчик "Северного потока 2" - компания Allseas - уже приостановил строительство газопровода из-за этого закона и отвел суда с трассы магистрали.

Один из вариантов достройки магистрали - российскими мощностями. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое строительное судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.