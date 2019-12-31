Политика

12:34 31.12.2019

Зеленский и Путин обсудили дальнейший обмен удерживаемых лиц, ожидают полного прекращения огня на Донбассе и приветствуют подписание договора о транзите газа

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Зеленский и Путин обсудили дальнейший обмен удерживаемых лиц, ожидают полного прекращения огня на Донбассе и приветствуют подписание договора о транзите газа

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря.

"Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", - говорится в сообщении на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Во время разговора Зеленский и Путин также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.

Теги: #рф #обмен #зеленский #путин
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