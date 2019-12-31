Политика

03:54 31.12.2019

В ЕС приветствовали подписанный контракт на транзит газа между Украиной и РФ

1 мин читать

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал подписание в понедельник пятилетнего контракта между "Газпромом" и украинской стороной.

"Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия. Благодаря заключенной на прошлой неделе политической сделке между Украиной, Россией и Европейской комиссией отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Сделка скреплена печатью", - написал Шефчович в своем микроблоге Твиттер в ночь на вторник.

Теги: #рф #контракт #украина #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:02 02.01.2020
В Украину вернули картину, незаконно вывезенную во время немецкой оккупации

В Украину вернули картину, незаконно вывезенную во время немецкой оккупации

00:35 02.01.2020
Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО дать денег Украине

Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО дать денег Украине

17:00 01.01.2020
Пристайко поздравил хорватского коллегу Грлича-Радмана с началом председательства Хорватии в ЕС

Пристайко поздравил хорватского коллегу Грлича-Радмана с началом председательства Хорватии в ЕС

08:27 01.01.2020
Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС

Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС

07:23 01.01.2020
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

03:33 01.01.2020
Минимальная зарплата в Украине повысилась на 13%

Минимальная зарплата в Украине повысилась на 13%

01:28 01.01.2020
В Украине начал действовать Избирательный кодекс

В Украине начал действовать Избирательный кодекс

01:00 01.01.2020
Депутатская неприкосновенность в Украине уже не действует

Депутатская неприкосновенность в Украине уже не действует

00:15 01.01.2020
Зеленский: в новом 2020 году нам надо быть единой страной ежедневно, это должно стать национальной идей для украинцев

Зеленский: в новом 2020 году нам надо быть единой страной ежедневно, это должно стать национальной идей для украинцев

00:03 01.01.2020
Зеленский: в новом 2020 году нам надо быть единой страной ежедневно, это должно стать национальной идей для украинцев

Зеленский: в новом 2020 году нам надо быть единой страной ежедневно, это должно стать национальной идей для украинцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Путин обсудили дальнейший обмен удерживаемых лиц, ожидают полного прекращения огня на Донбассе и приветствуют подписание договора о транзите газа

Соглашательская политика нынешней власти по отношению к Путину подрывает международные позиции Украины – заявление "Евросолидарности"

Помпео 3 января встретится с Зеленским – Госдеп США

Зеленский: освобождение экс-"беркутовцев" было условием обмена, это было политическое решение

В ходе обмена на Донбассе был освобожден 81 человек, 76 из них вернулись на подконтрольную украинской власти территорию

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко назвал главными достижениями 2019 года Томос об автокефалии, закрепление курса в ЕС и НАТО, закон о языке и победы Украины в международных судах

Подписанные газовые соглашения избавляют Россию от ответственности за энергетическую агрессию – "Евросолидарность"

Песков: сейчас никто не возьмётся назвать дату запуска "Северного потока 2" из-за форс-мажора в связи с санкциями США

Зеленский и Путин обсудили дальнейший обмен удерживаемых лиц, ожидают полного прекращения огня на Донбассе и приветствуют подписание договора о транзите газа

"Наш край" среди лидеров на выборах по партспискам на Днепропетровщине, отмечают в партии

Помпео в ходе визита в Украину подтвердит поддержку политики Киева "по противостоянию российской агрессии"

Великобритания приветствует освобождение и обмен пленными в Украине

Помпео начнет работу в 2020 г. с визитов в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр

Решение приднестровской проблемы остается приоритетом для молдавских властей - премьер-министр Молдовы

Соглашательская политика нынешней власти по отношению к Путину подрывает международные позиции Украины – заявление "Евросолидарности"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА