Решение приднестровской проблемы остается приоритетом для молдавских властей - премьер-министр Молдовы

Премьер-министр Молдовы Ион Кику подтвердил, что решение приднестровской проблемы остается приоритетом для молдавских властей.

На заседании правительственной комиссии по реинтеграции страны в понедельник вечером Кику заявил, что "правительственная комиссия по реинтеграции Молдовы будет проводить заседания ежемесячно, чтобы добиться прогресса в реализации намеченных приоритетов".

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства, он назвал большим упущением бывшего Кабинета министров тот факт, что "комиссия не собиралась больше года".

"Реинтеграция страны является приоритетом. Прошу обеспечить эффективную работу всех отраслевых рабочих групп и не допускать имитации переговорного процесса. В процессе приднестровского урегулирования накопилось много проблем, требующих неотложного решения", - подчеркнул премьер.

В ходе заседания утверждены четыре приоритета переговорного процесса и урегулирования конфликта: расширение публичных услуг (включая выдачу молдавских паспортов и других документов для жителей Приднестровского региона) и соблюдение прав человека; совместный контроль на Приднестровском участке молдавско-украинской границы; поддержка торговли и продвижение экспорта; внедрение инфраструктурных проектов (реабилитация автотрассы Кишинев-Одесса, в том числе моста через Днестр между селами Гура Быкулуй и Бычок).

Как сообщал "Интерфакс", в 2019 году, из-за политического кризиса в Молдавии и отставки двух правительств, наметилась стагнация в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. Единственный раунд переговоров, который состоялся в начале октября в Братиславе, завершился даже без подписания итогового протокола.