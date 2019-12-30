Политика

16:47 30.12.2019

Соглашательская политика нынешней власти по отношению к Путину подрывает международные позиции Украины – заявление "Евросолидарности"

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Соглашательская политика нынешней власти по отношению к Путину подрывает международные позиции Украины – заявление "Евросолидарности"

Партия "Европейская солидарность" считает, что договоренности нормандской встречи в Париже, по итогам которой было объявлено об обмене "всех на всех" были грубо нарушены Российской Федерацией и контролируемыми ею боевиками.

"Мы приветствуем всех освобожденных с оккупированных территорий заложников и пленных, военных и гражданских, журналистов, тех, кто боролся с оккупационным режимом в тылу врага. При этом отмечаем, что это был неравноправный обмен на условиях Москвы, в котором Кремль играл активную роль, а украинское руководство пассивно выполняло его прихоти", - говорится в заявлении на сайте партии "Евросолидарнось".

В политсиле отмечают, что Россия не освободила ни одного представителя крымских татар и политзаключенных Кремля из российских тюрем, скрывает информацию о десятках находящихся в оккупированном Крыму и на Донбассе.

"К обмену должны были быть задействованы только граждане, которые имеют непосредственное отношение к боевым действиям на востоке страны, но под диктат российской стороны были освобождены террористы-убийцы, которые взорвали мирное шествие граждан в Харькове, и бойцы "Беркута", обвиняемые в расстрелах во время Революции достоинства и которые могут указать на непосредственных заказчиков убийств на Майдане в 2014 году. Все эти преступления произошли еще до начала войны в Донбассе и эти преступники априори не подпадали под действия минских соглашений или амнистию", - сказано в заявлении.

В "Евросозидарности" также заявляют, что Москва Россия шантажировала Украину ребованием выдать террористов и бойцов "Беркута", но команда Порошенко не поддавалась на это давление и смогла найти и освободить более 3 тыс. украинцев.

"Мы не видим никакой реакции действующей власти на угрозы в сторону родственников Небесной Сотни и их адвокатов, о которых они публично заявили. Сдача переговорных позиций командой Зеленского - это продолжение сомнительного политики по примирению агрессора. Частью этой непрерывной и опасной политики является отказ Украины от судебных исков в газовых вопросах, выдача России важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17, что затрудняет привлечение Российской Федерации к ответственности в международных судах", - подчеркнули в политсиле.

Так, "Евросолидарность" считает, что подобная соглашательская политика нынешней власти недопустима, поскольку подрывает не только международные позиции Украины, но и поощряет дальнейшие преступные действия страны-агрессора.

Теги: #обмен #нормандський_формат #евросолидарность
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