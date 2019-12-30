Политика

16:46 30.12.2019

Помпео 3 января встретится с Зеленским – Госдеп США

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Помпео 3 января встретится с Зеленским – Госдеп США

 Государственный секретарь Майкл Р. Помпео 3 января в Киеве проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Андреем Загороднюком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко, сообщает пресс-служба Госдепартамента США в понедельник.

"Госсекретарь Помпео прибудет в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Помпео примет участие в церемонии возложения цветов возле Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с духовными лидерами, представителями гражданского общества и деловых кругов для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и программы реформ правительства.

Теги: #помпео #зеленский #встреча
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