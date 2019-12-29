В ОРДЛО в рамках обмена были переданы 124 человека - Лутковская

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская сообщила, что в рамках состоявшегося в воскресенье на Донбассе обмена между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" последним были переданы 124 человека.

"Произошел обмен 76 на 124", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье вечером в Международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) после прибытия самолета с освобожденными украинцами, которых она сопровождала.