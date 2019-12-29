Политика

22:15 29.12.2019

В ОРДЛО в рамках обмена были переданы 124 человека - Лутковская

1 мин читать
В ОРДЛО в рамках обмена были переданы 124 человека - Лутковская

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская сообщила, что в рамках состоявшегося в воскресенье на Донбассе обмена между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" последним были переданы 124 человека.

"Произошел обмен 76 на 124", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье вечером в Международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) после прибытия самолета с освобожденными украинцами, которых она сопровождала.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: освобождение экс-"беркутовцев" было условием обмена, это было политическое решение

В ходе обмена на Донбассе был освобожден 81 человек, 76 из них вернулись на подконтрольную украинской власти территорию

В результате обмена пленными удалось освободить 12 украинских военных – Денисова

Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось, 76 украинцев вернулись на подконтрольную Украине территории – Офис президента

В ходе обмена на Донбассе освобождены первые 25 украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: освобождение экс-"беркутовцев" было условием обмена, это было политическое решение

В ходе обмена на Донбассе был освобожден 81 человек, 76 из них вернулись на подконтрольную украинской власти территорию

На следующих раундах переговоров в "Нормандском формате" украинская сторона продолжит работать над формулой обмена "всех-на-всех" – Пристайко

В результате обмена пленными удалось освободить 12 украинских военных – Денисова

Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось, 76 украинцев вернулись на подконтрольную Украине территории – Офис президента

В ходе обмена на Донбассе освобождены первые 25 украинцев

Среди первых освобожденных в рамках воскресного обмена украинцев четверо военных, долгое время находившихся в плену – Денисова

Кабмин назначил замами министра здравоохранения Шевченко и Луфера

Предварительно, в воскресенье будут освобождены 80 удерживаемых в ОРДЛО украинцев, – Денисова

Аграрный комитет Рады проигнорировал поправки оппозиции к закону о рынке земли - Герасимов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА