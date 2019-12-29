Политика

22:16 29.12.2019

В ходе обмена на Донбассе был освобожден 81 человек, 76 из них вернулись на подконтрольную украинской власти территорию

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В ходе обмена на Донбассе был освобожден 81 человек, 76 из них вернулись на подконтрольную украинской власти территорию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе состоявшегося в воскресенье на Донбассе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" получил свободу 81 украинец.

"То, о чем мы договаривались в Нормандском формате, выполнено: мы вернули наших людей. Освобожден 81 человек, 76 сейчас на контролируемой части Украины, 6 остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи. Если они захотят переехать сюда, мы обеспечим их всем необходимым", - сказал Зеленский в аэропорту "Борисполь" в воскресенье вечером на брифинге для СМИ после приземления самолета с освобожденными в ходе воскресного обмена 76 украинцами.

Теги: #обмен #украина #донбасс #количество
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