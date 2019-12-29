Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось, 76 украинцев вернулись на подконтрольную Украине территории – Офис президента

Процесс обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который происходил воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), завершился, сообщают в Офисе президента Украины.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украины территории", - говорится в сообщении, опубликованном около 16.00 воскресенья в телеграмм-канале ОПУ.

Также в Офисе президента пообещали сообщить подробности произошедшего мероприятия позже.