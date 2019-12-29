Политика

13:20 29.12.2019

Среди первых освобожденных в рамках воскресного обмена украинцев четверо военных, долгое время находившихся в плену – Денисова

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Среди первых освобожденных в рамках воскресного обмена украинцев четверо военных, долгое время находившихся в плену – Денисова

В ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который проходит в воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), уже освобождены четверо украинских военнослужащих, длительное время находившихся в плену, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Первые граждане Украины - освобождены! В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса - Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев, Роман Фурсов! Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории", - написала Денисова в воскресенье днем.

При этом она не уточнила, сколько в настоящее время удерживаемых граждан Украины были освобождены.

Теги: #обмен #денисова
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