Аграрный комитет Рады проигнорировал поправки оппозиции к закону о рынке земли - Герасимов

Аграрный комитет Верховной Рады, который рассматривал поправки в закон о рынке земли, не предоставил возможности представителям оппозиции защитить свои поправки к документу, принятому в первом чтении, заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"Европейская Солидарность" не смогла обсудить с членами комитета вопрос установления минимальной цены на сельскохозяйственную землю. Нам не дали возможности защитить нашу позицию по защите того, что должно быть запрещено изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель, потому что это важно. Чтобы наши земли не начали использоваться под застройку и убиваться", - приводит слова Герасимова пресс-служба "Евросолидарности" в субботу.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 28 декабря рассмотрел все правки ко второму чтению № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и рекомендовал его к принятию, сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.

По словам народного депутата Дмитрия Костюка (фракция "Слуга народа"), одного из авторов законопроекта, из более чем 4 тыс. правок ко второму чтению было учтено – девять. Ключевые положения – введение ограничения на концентрацию сельхозземли в одних руках на уровне 10 тыс. га и запрет приобретать землю компаниям, конечным бенефициаром которого выступают иностранцы, до проведения референдума.

Народный депутат отметил, что если будет квота при рассмотрении парламентом законопроекта о земле в 226 голосов, то его принять можно будет в течение одного пленарного дня – путем рассмотрения документа по разделам, а не по правкам.

Законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" народные депутаты приняли в первом чтении 13 ноября.