Политика

16:51 28.12.2019

Президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти

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Президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат Украины, член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Децентрализация - это стратегически важное направление развития Украины. Реформа, которую местное самоуправление ждало годами. Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. Прежде всего, важно было услышать позицию местных громад, ради способности и будущего развития которых, собственно, и делается реформа. В результате, президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом наиболее важных предложений со стороны местного самоуправления и общественности. Децентрализация – неотвратима, мы сделаем эту реформу настоящей, громады – способными, народовластие – действенным", - сказал Вениславский в комментарии агентству в субботу.

Как сообщалось, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Законопроект предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

На конституционном уровне закрепляется право громады на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружного, областного совета, их исполкомов. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.

Закрепляется материальная и финансовая основа местного самоуправления. В частности определяется, что такой основой является земля, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты, в коммунальной собственности громады; объекты совместной собственности громад, находящихся в управлении окружных, областных советов; местные налоги и сборы, и другие доходы местных бюджетов. В то же время предлагается определить, что государство обеспечивает соразмерность финансовых ресурсов и полномочий органов местного самоуправления.

Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов.

18 декабря парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти на предмет соответствия его статьям 157 и 158 Основного закона.

Теги: #законопроект #децентрализация #рада #зеленский
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