Политика

14:50 28.12.2019

"Голос" заявляет, что в рамках переговоров о возвращении пленников Кремля власть поставила под сомнение дела Майдана

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"Голос" заявляет, что в рамках переговоров о возвращении пленников Кремля власть поставила под сомнение дела Майдана

 Переговорами о возвращении удерживаемых лиц между Украиной и РФ украинская власть поставила под сомнение дела Майдана, говорится в заявлении партии "Голос".

"Ненаказанное зло возвращаться. В рамках переговоров о возвращении заложников власть согласилась на фактические требования Москвы: развалить целый ряд дел о террористических актах в Украине и поставить под сомнение дело Майдана", - сказано в заявлении.

В политсиле считают, что Россия воспользовалась нескоординированностью украинской власти, и поэтому Украина "для возвращения заложников отдает не осужденных, а только подозреваемых в громких делах".

"Вопрос к правоохранительной системе стоит жестко: почему в рамках обмена нам приходится отдавать террористов и преступников, в отношении которых до сих пор нет решения суда? Дело убийств на Майдане, теракты в Одессе и убийства в Харькове - все эти преступления необходимо было довести до логического завершения: судебного решения. Доведение до конца этих уголовных дел должно было стать первым приоритетом для правоохранителей", - сказано в заявлении.

Так, в "Голосе" подчеркивают, что если громкие дела нельзя будет довести до конца, то заказчиков терактов нельзя будет осудить.

"Международные суды не получат юридических доказательств организации терактов в Украине. И что не менее опасно: дело Майдана ставится под сомнение", - добавили в политсиле.

В то же время, "Голос" заявляет о полной поддержке необходимости возвращения заложников, пленных и заключенных, удерживаемых в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, в Крыму и на территории России.

"Но такие переговоры должны вестись профессионально, а не под диктовку Москвы, получает выполнения всех своих условий", - подытожили в партии.

Теги: #майдан #обмен #голос #партия
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