Политика

10:15 28.12.2019

Байден отказался свидетельствовать в Сенате относительно импичмента Трампа

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Байден отказался свидетельствовать в Сенате относительно импичмента Трампа

 Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает в субботу интернет-издание ZN.UA со ссылкой на The Des Moines Register.

Байдена не вызывали в Сенат, однако по его словам, он ни в коем случае не пошел бы свидетельствовать.

Потенциальный кандидат в президенты Джо Байден считает, что если бы он согласился свидетельствовать, то дал бы Трампу возможность отвлечь граждан Соединенных Штатов от самог импичмента.

"Он (Трамп — ред.) всегда пытался переключить внимание со своей персоны", — заявил Байден.

По его мнению, Сенат вряд ли вообще направит ему такую повестку, поскольку это было бы слишком "лицемерно".

В ночь на 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Конгрессмены признали президента США виновным в злоупотреблении властью – обвинение поддержал 221 конгрессмен при необходимых 216 голосах. Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона (1868 год) и Билла Клинтона (1998 год), за импичмент которого проголосовала Палата представителей. И в случае Джонсона, и в случае Клинтона голосование в Сенате было в их пользу, и они остались на своих постах.

Теги: #сша #трамп #байден
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