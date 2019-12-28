Политика

00:50 28.12.2019

Зеленский подписал Избирательный кодекс

1 мин читать
Зеленский подписал Избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс.

"27 декабря 2019 года возвращено с подписью от президента", - сказано в сообщении на сайте парламента.

Ранее документ подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и передал его на подпись Зеленскому.

19 декабря Рада согласилась со всеми 17 предложениями Зеленского к Избирательному кодексу. За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов.

Теги: #президент #избирательный_кодекс #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:49 28.12.2019
Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады

Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады

23:06 27.12.2019
"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

23:01 27.12.2019
Прокуратура возбудила дело по факту смерти заключенного в колонии в Белой Церкви

Прокуратура возбудила дело по факту смерти заключенного в колонии в Белой Церкви

21:53 27.12.2019
Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

16:53 27.12.2019
Разумков подписал Избирательный кодекс

Разумков подписал Избирательный кодекс

19:16 26.12.2019
Корпорация "Эталон" в начале 2020 г. поставит первый автобус в Польшу

Корпорация "Эталон" в начале 2020 г. поставит первый автобус в Польшу

12:00 26.12.2019
Почти половина украинцев считает, что события в стране развиваются в правильном направлении, более трети – что нет

Почти половина украинцев считает, что события в стране развиваются в правильном направлении, более трети – что нет

11:50 26.12.2019
Украинская экономика находится в ситуации "созидательного разрушения" – замглавы Минэкономики

Украинская экономика находится в ситуации "созидательного разрушения" – замглавы Минэкономики

07:17 26.12.2019
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

02:32 26.12.2019
В Харькове полиция изъяла 12 тонн спирта, хранившегося в гараже

В Харькове полиция изъяла 12 тонн спирта, хранившегося в гараже

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока 2" до 20 января свернуть работы

Зеленский приветствовал получение "Нафтогазом" $2,9млрд компенсации от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража: "Еще одна победа"

Премьер Украины: газовые переговоры еще продолжаются, дайте нам еще день-два

У Зеленского не согласны с некоторыми аргументами КС по законопроекту об ответственности нардепов за прогулы и кнопкодавство - готовят новый

Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока 2" до 20 января свернуть работы

Зеленский приветствовал получение "Нафтогазом" $2,9млрд компенсации от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража: "Еще одна победа"

Кабмин предлагает Раде снизить ответственность ФЛП за нарушение законодательства об РРО

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета в Казахстане

Пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений смогут выбирать банк для получения выплат - решение Кабмина

Минкультуры запускает на базе UA|TV государственный телеканал для временно оккупированных территорий

Кабмин запустил электронную товарно-транспортную накладную

Премьер Украины: газовые переговоры еще продолжаются, дайте нам еще день-два

Коллективу ГБР представили врио директора Венедиктову

У Зеленского не согласны с некоторыми аргументами КС по законопроекту об ответственности нардепов за прогулы и кнопкодавство - готовят новый

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА