Политика

00:49 28.12.2019

Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады

2 мин читать

В парламенте группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект №2691, который подразумевает внесение изменений в регламент Верховной Рады.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 27 декабря.

Его инициаторами являются нардепы Давид Арахамия, Игорь Копытин, Евгений Брагарь, Вячеслав Медяник, Галина Михайлюк, Евгения Кравчук, Дмитрий Соломчук.

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры.

В частности, установить обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения в дни проведения пленарных заседаний еженедельно во вторник и среду. В четверг - голосования (в том числе по предварительно поддержанным предложениям, правкам) при рассмотрении законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения, по результатам осуществления учредительной, организационной, контрольной или иных функций парламента, а также рассмотрение предложений по устранению несогласованности или неточностей в принятом законе, рассмотрение законов, возвращенных президентом Украины.

Предусмотрено также проведение Радой голосования по каждому предложению и правкам при рассмотрении законопроектов во втором чтении, если их поддержит не менее одной трети нардепов.

Отмечается, что главный комитет будет проводить голосования по учтенным предложениям после окончания голосования по отклоненным им предложениям. Не будет допускаться и внесение идентичных предложений и правок к законопроекту.

Кроме того, в тексте законопроекта предлагается первоочередно без голосования вносить в порядок дневной сессии парламента законопроекты, определенные президентом как неотложные.

Так, при отмене решений Рады о принятии в целом неотложного законопроекта соответствующий проект постановления могут вносить на рассмотрение парламента не менее 45 нардепов, президент или Кабинет министров.

Предусматривается внесение альтернативного законопроекта не позднее 7-дневного срока после предоставления нардепам такого проекта закона. До повторного первого чтения – в 5-дневный срок со дня направления на повторное первое чтение соответствующего законопроекта.

При подготовке неотложного законопроекта ко второму чтению предложения и правки к нему будут вноситься в 7-дневный срок после дня принятия законопроекта за основу. При подготовке к повторному второму чтению – в 5-дневный срок после дня предыдущего второго чтения.

Рада по представлению соответствующего комитета будет определять порядок рассмотрения неотложных законопроектов, относительно которых поступило подписанное письменное представление о их поддержке большинством нардепов от конституционного состава парламента.

Также после завершения предварительного рассмотрения неотложного законопроекта или его доработки он будет вноситься в порядок дневной ближайшего пленарного заседания парламента. Документ будет рассматриваться внеочередно с обсуждением по сокращенной процедуре, если Рада не примет решение о его рассмотрении по процедуре полного обсуждения.

Теги: #изменения #законопроект #украина #регламент #нардепы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:06 27.12.2019
"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

23:01 27.12.2019
Прокуратура возбудила дело по факту смерти заключенного в колонии в Белой Церкви

Прокуратура возбудила дело по факту смерти заключенного в колонии в Белой Церкви

21:53 27.12.2019
Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

20:10 26.12.2019
КС обнародовал вывод о не соответствии Конституции законопроекта Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и кнопкодавство

КС обнародовал вывод о не соответствии Конституции законопроекта Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и кнопкодавство

19:16 26.12.2019
Корпорация "Эталон" в начале 2020 г. поставит первый автобус в Польшу

Корпорация "Эталон" в начале 2020 г. поставит первый автобус в Польшу

12:00 26.12.2019
Почти половина украинцев считает, что события в стране развиваются в правильном направлении, более трети – что нет

Почти половина украинцев считает, что события в стране развиваются в правильном направлении, более трети – что нет

11:50 26.12.2019
Украинская экономика находится в ситуации "созидательного разрушения" – замглавы Минэкономики

Украинская экономика находится в ситуации "созидательного разрушения" – замглавы Минэкономики

07:17 26.12.2019
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

02:32 26.12.2019
В Харькове полиция изъяла 12 тонн спирта, хранившегося в гараже

В Харькове полиция изъяла 12 тонн спирта, хранившегося в гараже

01:04 26.12.2019
В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке начальника отдела подразделения Минобороны

В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке начальника отдела подразделения Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока 2" до 20 января свернуть работы

Зеленский приветствовал получение "Нафтогазом" $2,9млрд компенсации от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража: "Еще одна победа"

Премьер Украины: газовые переговоры еще продолжаются, дайте нам еще день-два

У Зеленского не согласны с некоторыми аргументами КС по законопроекту об ответственности нардепов за прогулы и кнопкодавство - готовят новый

Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока 2" до 20 января свернуть работы

Зеленский приветствовал получение "Нафтогазом" $2,9млрд компенсации от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража: "Еще одна победа"

Кабмин предлагает Раде снизить ответственность ФЛП за нарушение законодательства об РРО

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета в Казахстане

Пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений смогут выбирать банк для получения выплат - решение Кабмина

Минкультуры запускает на базе UA|TV государственный телеканал для временно оккупированных территорий

Разумков подписал Избирательный кодекс

Кабмин запустил электронную товарно-транспортную накладную

Премьер Украины: газовые переговоры еще продолжаются, дайте нам еще день-два

Коллективу ГБР представили врио директора Венедиктову

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА