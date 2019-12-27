Политика

17:19 27.12.2019

Пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений смогут выбирать банк для получения выплат - решение Кабмина

2 мин читать
Пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений смогут выбирать банк для получения выплат - решение Кабмина

Кабинет министров предоставил возможность пенсионерам, получателям соцпомощи и работникам бюджетных учреждений самостоятельно выбирать банк, через который будут проводиться выплаты, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства в пятницу.

"Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь", - написал Гончарук в Телеграмм-канале в пятницу.

До настоящего времени отбор уполномоченных банков, через которые проводится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений осуществлялся путем конкурсного отбора комиссией из представителей Минфина, Минсоцполитики, Минэкономики, Казначейства, Пенсионного фонда, Национального банка Украины (НБУ). При этом заседание конкурсной комиссии проводилось только два раза в год.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту правительственного постановления "Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений", отныне Министерство финансов Украины отказывается от конкурсного отбора уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, при этом устанавливаются равные конкурентные требования для банков и предоставлена получателям средств возможность по собственному усмотрению выбирать уполномоченные банки.

Согласно новому порядку отбора уполномоченных банков для выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений получить право на проведение таких выплат могут банки, к которым на протяжении последних шести месяцев НБУ не применял меры воздействия в виде ограничения, остановки или прекращения осуществления отдельных видов проводимых банком операций, а также если на протяжении 12 месяцев к банку или к владельцам существенного участия или связанным лицам банка не было применено Украиной, иностранными государствами - членами Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС санкций.

Теги: #бюджетники #пенсионеры #банк #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 27.12.2019
Кабмин предлагает Раде снизить ответственность ФЛП за нарушение законодательства об РРО

Кабмин предлагает Раде снизить ответственность ФЛП за нарушение законодательства об РРО

16:38 27.12.2019
Кабмин запустил электронную товарно-транспортную накладную

Кабмин запустил электронную товарно-транспортную накладную

15:24 27.12.2019
Кабмин предлагает возложить на суд присяжных определения виновности в делах, предусматривающих лишение свободы на срок от 10 лет

Кабмин предлагает возложить на суд присяжных определения виновности в делах, предусматривающих лишение свободы на срок от 10 лет

14:38 27.12.2019
Кабмин утвердил порядок автоматической фиксации нарушений безопасности в сфере автотранспорта

Кабмин утвердил порядок автоматической фиксации нарушений безопасности в сфере автотранспорта

13:14 27.12.2019
Кабмин передал СЕТАМ в управление Минюста

Кабмин передал СЕТАМ в управление Минюста

12:52 27.12.2019
Кабмин упростил получение вида на жительство в Украине для добровольцев

Кабмин упростил получение вида на жительство в Украине для добровольцев

12:48 27.12.2019
Кабмин утвердил порядок учета трудовой деятельности сотрудников и ФЛП в электронной форме

Кабмин утвердил порядок учета трудовой деятельности сотрудников и ФЛП в электронной форме

12:38 27.12.2019
Кабмин намерен предложить Раде законопроект о реформе рынка труда

Кабмин намерен предложить Раде законопроект о реформе рынка труда

12:12 27.12.2019
Кабмин создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений

Кабмин создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений

11:57 27.12.2019
Кабмин предложит Раде установить внесудебное разрешение споров через медиатора

Кабмин предложит Раде установить внесудебное разрешение споров через медиатора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины: газовые переговоры еще продолжаются, дайте нам еще день-два

У Зеленского не согласны с некоторыми аргументами КС по законопроекту об ответственности нардепов за прогулы и кнопкодавство - готовят новый

Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

Зеленский назначил врио директора ГБР Ирину Венедиктову - указ

КС обнародовал вывод о не соответствии Конституции законопроекта Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и кнопкодавство

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета в Казахстане

Минкультуры запускает на базе UA|TV государственный телеканал для временно оккупированных территорий

Разумков подписал Избирательный кодекс

Премьер Украины: газовые переговоры еще продолжаются, дайте нам еще день-два

Коллективу ГБР представили врио директора Венедиктову

У Зеленского не согласны с некоторыми аргументами КС по законопроекту об ответственности нардепов за прогулы и кнопкодавство - готовят новый

"Евросолидарность" требует начать расследование по делу о "пленках Трубы"

Разумков подписал законопроект о приведении в соответствие с Конституцией законодательства в части неприкосновенности нардепов

С 1 января монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время - Гончарук

Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА