Пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений смогут выбирать банк для получения выплат - решение Кабмина

Кабинет министров предоставил возможность пенсионерам, получателям соцпомощи и работникам бюджетных учреждений самостоятельно выбирать банк, через который будут проводиться выплаты, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства в пятницу.

"Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь", - написал Гончарук в Телеграмм-канале в пятницу.

До настоящего времени отбор уполномоченных банков, через которые проводится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений осуществлялся путем конкурсного отбора комиссией из представителей Минфина, Минсоцполитики, Минэкономики, Казначейства, Пенсионного фонда, Национального банка Украины (НБУ). При этом заседание конкурсной комиссии проводилось только два раза в год.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту правительственного постановления "Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений", отныне Министерство финансов Украины отказывается от конкурсного отбора уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, при этом устанавливаются равные конкурентные требования для банков и предоставлена получателям средств возможность по собственному усмотрению выбирать уполномоченные банки.

Согласно новому порядку отбора уполномоченных банков для выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений получить право на проведение таких выплат могут банки, к которым на протяжении последних шести месяцев НБУ не применял меры воздействия в виде ограничения, остановки или прекращения осуществления отдельных видов проводимых банком операций, а также если на протяжении 12 месяцев к банку или к владельцам существенного участия или связанным лицам банка не было применено Украиной, иностранными государствами - членами Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС санкций.