Политика

16:53 27.12.2019

Разумков подписал Избирательный кодекс

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Разумков подписал Избирательный кодекс

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента.

Как сообщается в пятницу на сайте парламента, Разумков направил документ на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада согласилась со всеми 17 предложениями президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу.

За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов.

В частности, добавлена норма о том, что общегосударственные выборы, как президентские, так и парламентские, могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

В ст.7 Кодекса об общем избирательном праве внесена норма, согласно которой право голоса на выборах депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым имеют право избиратели, которые проживают на территории АРК. Право голоса на выборах депутатов местных советов и городского головы имеют избиратели, которые относятся к соответствующей территориальной громаде.

Право голоса на дополнительных выборах депутатов местных советов имеют избиратели, которые относятся к территориальной громаде, присоединившейся к объединенной территориальной громаде в порядке, определенном законом Украины "О добровольном объединении территориальных громад".

Добавлена также норма о том, что граждане Украины, проживающие за границей, а также лица, признанные судом недееспособными, и граждане Украины, которые по решению суда находятся в местах лишения свободы, считаются не относящимися ни к одной территориальной громаде и не имеют права голоса на местных выборах.

Также добавлено положение, согласно которому запрещаются какие-либо прямые или косвенные привилегии или ограничения избирательных прав граждан Украины по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, места проживания, инвалидности и состояния здоровья, по языковым или другим признакам.

Согласно законопроекту, ЦИК и территориальные избирательные комиссии могут для проверки наличия или отсутствия оснований для принятия решения о регистрации или об отмене регистрации кандидатов делать запросы в МВД, МИД, Госпогранслужбу, Государственную судебную администрацию. "Субъекты, которым адресован данный запрос, обязаны неотложно, но не более, чем в течение двух дней со дня его поступления предоставить Избирательной комиссии соответствующую информацию", - отмечается в законопроекте.

При этом подчеркивается, что отсутствие ответа на запрос не является основанием для принятия решения о регистрации или об отмене в регистрации кандидата на соответствующих выборах. Однако если ответ на запрос ЦИК/теризбиркома получен после решения о регистрации и ответ подтверждает наличие обстоятельств, по которым кандидат не имеет права быть избранным, то это является причиной об отмене регистрации соответствующего кандидата.

"Все решения Центральной избирательной комиссии безотлагательно обнародуются на ее официальном веб-сайте". На веб-сайте ЦИК также обнародуются и решения окружных избирательных комиссий", - говорится в законопроекте.

Введена также норма о том, что Национальное агентов по вопросам предотвращения коррупции осуществляет контроль над отчетами о поступлении и использовании средств избирательных фондов на общегосударственных и местных выборах.

Теги: #разумков #избирательный_кодекс
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