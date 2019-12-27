Политика

15:44 27.12.2019

У Зеленского не согласны с некоторыми аргументами КС по законопроекту об ответственности нардепов за прогулы и кнопкодавство - готовят новый

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У Зеленского не согласны с некоторыми аргументами КС по законопроекту об ответственности нардепов за прогулы и кнопкодавство - готовят новый

Президент Украины Владимир Зеленский уважает и будет выполнять решение Конституционного суда (КС) Украины о несоответствии Конституции его законопроекта о досрочном лишении народного депутата мандата за прогулы и кнопкодавство, но некоторые аргументы КС "искусственно притянуты", отмечает представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Мы считаем, что решение Конституционного суда, каким бы оно ни было, является окончательным и обязательным для всех, поэтому мы его вынуждены будем выполнять. И, конечно, этот законопроект, по которому КС дал негативный вывод, рассматриваться не будет", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом, по его мнению, в выводе КС не приведена "неопровержимая юридическая аргументация, которая была бы для нас очевидной, что это не соответствует Конституции Украины".

"Некоторые аргументы, которые, скажем так, очень искусственно притянуты к оценке содержания этого законопроекта, но решение Конституционного суда – это решение Конституционного суда", - подчеркнул Вениславский.

Представитель президента указал, что в решении КС говорится, что отсутствие народного депутата на трети пленарных заседаний парламента или заседаний комитета в рамках одной сессии несоразмерно с последствиями потерей им депутатского мандата, но при этом любой гражданин Украины в случае 3-часового отсутствия на рабочем месте может быть уволен.

"Кроме того, Конституционный суд считает, что в случае не персонального голосования депутата должно быть не просто решение суда для лишения его мандата, а еще и решение Верховной Рады, которая должна выяснить позицию народного депутата, почему он так проголосовал. Этим, на наш взгляд, также были достаточно искусственно увеличены гарантии для депутата по сравнению с другими людьми", - отметил он.

Вениславский сообщил, что в ближайшее время Офис президента подготовит новый законопроект и, с учетом позиции КС, будут исправлены те недостатки, на которые указал суд. "Мы будем пытаться сформулировать законопроект таким образом, чтобы Конституционный суд снова его не признал неконституционным", - сказал он.

Теги: #верховная_рада #зеленский #вениславский #кс
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