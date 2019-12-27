Разумков подписал законопроект о приведении в соответствие с Конституцией законодательства в части неприкосновенности нардепов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект №2237, приводящий украинское законодательство в части неприкосновенности народных депутатов в соответствие с Конституцией Украины.

Соответствующая информация появилась в карточке законопроекта на сайте парламента.

Позже законопроект был передан на подпись президенту.

Как сообщалось, Рада 291 голосом поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2237, которым привела некоторые законы в соответствие с Конституцией Украины в части неприкосновенности народных депутатов.

Не дали ни одного голоса в поддержку законопроекта фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин отметил, что законопроект не отменяет депутатскую неприкосновенность, а "ее цементирует". Он подверг критике монополию генерального прокурора на проведение всех возможных действий в отношении народных депутатов.

По словам главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, при подготовке ко второму чтению к законопроекту была предложена 101 поправка, 32 из которых были учтены полностью или частично.

Монастырский отметил, что среди новаций - норма о том, что данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в ЕРДР имеет право вносить генеральный прокурор, и это новация, которую поддержали разные фракции. Глава комитета обратил внимание, что согласно законопроекту вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР.