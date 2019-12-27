Кабмин утвердил порядок автоматической фиксации нарушений безопасности в сфере автотранспорта

Кабинет министров Украины утвердил порядок фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме, говорится в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к сохранению автомобильных дорог. Утвержден порядок фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автотранспорте в автоматическом режиме, которым определяется процедура формирования и передачи данных от системы автоматической фиксации габаритно-весовых параметров транспортных средств (Weight-in-Motion, WIM) в соответствующие базы данных; устанавливаются требования к такой системе, а также перечень данных, которые система WIM должна регистрировать", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что внедрение такого контроля транспортных средств является важным элементом обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Как сообщалось, система взвешивания транспорта в движении WiM (Weight in Motion) в рамках пилотного проекта в ноябре 2019 года зафиксировала на одной из своих площадок (WiM-2) на трассе Киев-Чоп более 200 фактов нарушения габаритно-грузовых ограничений.

Первые площадки системы взвешивания в движении WiM были запущены в конце сентября 2019 года. Финансирует проект Международный банк реконструкции и развития.

Верховная Рада 11 сентября 2019 года приняла за основу и в целом законопроект, разрешающий автоматическую фиксацию нарушений при весогабаритном контроле на автодорогах.

Автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов "Укртрансбезопасности" до принятия закона, разрешающего автоматический весогабаритный контроль на дорогах.