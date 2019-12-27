Политика

14:38 27.12.2019

Кабмин утвердил порядок автоматической фиксации нарушений безопасности в сфере автотранспорта

2 мин читать
Кабмин утвердил порядок автоматической фиксации нарушений безопасности в сфере автотранспорта

Кабинет министров Украины утвердил порядок фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме, говорится в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к сохранению автомобильных дорог. Утвержден порядок фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автотранспорте в автоматическом режиме, которым определяется процедура формирования и передачи данных от системы автоматической фиксации габаритно-весовых параметров транспортных средств (Weight-in-Motion, WIM) в соответствующие базы данных; устанавливаются требования к такой системе, а также перечень данных, которые система WIM должна регистрировать", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что внедрение такого контроля транспортных средств является важным элементом обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Как сообщалось, система взвешивания транспорта в движении WiM (Weight in Motion) в рамках пилотного проекта в ноябре 2019 года зафиксировала на одной из своих площадок (WiM-2) на трассе Киев-Чоп более 200 фактов нарушения габаритно-грузовых ограничений.

Первые площадки системы взвешивания в движении WiM были запущены в конце сентября 2019 года. Финансирует проект Международный банк реконструкции и развития.

Верховная Рада 11 сентября 2019 года приняла за основу и в целом законопроект, разрешающий автоматическую фиксацию нарушений при весогабаритном контроле на автодорогах.

Автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов "Укртрансбезопасности" до принятия закона, разрешающего автоматический весогабаритный контроль на дорогах.

Теги: #безопасность #автотранспорт #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 27.12.2019
Кабмин передал СЕТАМ в управление Минюста

Кабмин передал СЕТАМ в управление Минюста

12:52 27.12.2019
Кабмин упростил получение вида на жительство в Украине для добровольцев

Кабмин упростил получение вида на жительство в Украине для добровольцев

12:48 27.12.2019
Кабмин утвердил порядок учета трудовой деятельности сотрудников и ФЛП в электронной форме

Кабмин утвердил порядок учета трудовой деятельности сотрудников и ФЛП в электронной форме

12:38 27.12.2019
Кабмин намерен предложить Раде законопроект о реформе рынка труда

Кабмин намерен предложить Раде законопроект о реформе рынка труда

12:12 27.12.2019
Кабмин создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений

Кабмин создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений

11:57 27.12.2019
Кабмин предложит Раде установить внесудебное разрешение споров через медиатора

Кабмин предложит Раде установить внесудебное разрешение споров через медиатора

10:13 27.12.2019
Кабмин намерен предложить Раде создать госрегулятора в сфере транспорта - Криклий

Кабмин намерен предложить Раде создать госрегулятора в сфере транспорта - Криклий

15:48 26.12.2019
Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно направить 8,5 млрд грн на дивиденды за 2019г

Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно направить 8,5 млрд грн на дивиденды за 2019г

22:08 24.12.2019
Кабмин провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров

Кабмин провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров

18:28 24.12.2019
Правительство Украины перераспределит средства для выплаты задолженности по зарплатам медработников

Правительство Украины перераспределит средства для выплаты задолженности по зарплатам медработников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

Зеленский назначил врио директора ГБР Ирину Венедиктову - указ

КС обнародовал вывод о не соответствии Конституции законопроекта Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и кнопкодавство

Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов гражданам, проживающим в зоне АТО/ООС или переселенцам

Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской обладминистраций согласно поданным заявлениям – указы

ПОСЛЕДНЕЕ

С 1 января монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время - Гончарук

Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

В Раде зарегистрированы законопроекты об отмене законов о кассовых аппаратах для ФЛП

Кернес анонсирует снижение тарифов на горячую воду и тепло в платежках за декабрь

ЕК подтвердила, что газотранспортный оператор Украины может работать по законам ЕС

Тейлор выступает за введение международных сил на Донбассе

Украине необходимо на несколько лет установить предел выплат дивидендов в 60% для всех госпредприятий - Криклий

Закон о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам вступил в силу

Украина при администрации Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении Путина - Тейлор

Зеленский назначил врио директора ГБР Ирину Венедиктову - указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА