Политика

12:52 27.12.2019

Кабмин упростил получение вида на жительство в Украине для добровольцев

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Кабмин упростил получение вида на жительство в Украине для добровольцев

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения вида на жительство в Украине и украинского гражданства для защищавших Украину добровольцев, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке", - написал Гончарук во вторник на своем Telegram-канале, отметив, что ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства.

"Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм", - сказал он.

Гончарук подчеркнул, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Таким образом, Кабмин утвердил порядка оформления ходатайства командира подразделения Вооруженных сил и других военных формирований, правоохранительных органов, государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями, который выполнял задачи антитеррористической операции, осуществлял меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, для выдачи иностранцам или лицам без гражданства вида на жительство.

Теги: #гражданство #гончарук #кабмин
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