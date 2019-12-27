Кабмин намерен предложить Раде законопроект о реформе рынка труда

Кабинет министров Украины утвердил на заседании в пятницу законопроект о труде, который вскоре будет внесен в Верховную Раду.

"Правительство одобрило законопроект о труде… Надеюсь на поддержку Верховной Рады, поскольку эта инициатива – про лучшую работу, высшую зарплату и новые карьерные возможности для каждого", – написал премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграм-канале с закрытого заседания правительства.

Как указано в тексте законопроекта, документ, в частности, предлагает установить несколько видов трудовых договоров – бессрочные, срочные, краткосрочные, сезонные, с нефиксированным рабочим временем, ученический трудовой договор, трудовой договор с домашним работником.

Законопроект предлагает установить порядок расторжения трудового договора работодателем, в том числе в связи с нарушением работником условий договора. В частности, он предусматривает, что по инициативе работодателя договор может быть расторгнут из-за нарушения его условий более двух раз на протяжении 180 календарных дней.

Правительство также предлагает ввести возможность устанавливать сокращенное рабочее время для отдельных категорий сотрудников, а также регламентировать время работы в ночное время и определить понятие гибкого режима рабочего времени и дистанционной работы.