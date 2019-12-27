Политика

12:12 27.12.2019

Кабмин создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений

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Кабмин создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений

Кабинет министров Украины создал Фонд для предоставления социальной помощи пострадавшим от насильственных преступлений, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство создало Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. По нашим расчетам, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. человек. Они нуждаются в усиленной защите и помощи", - написал Гончарук во вторник на своем Telegram-канале.

По словам премьера, в Фонд будут поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора.

Теги: #насилие #гончарук #соцпомощь #кабмин
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