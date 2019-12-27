Кабмин предложит Раде установить внесудебное разрешение споров через медиатора

Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде установить внесудебное разрешение споров через посредника – медиатора, соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в пятницу.

"Правительство одобрило законопроект "О медиации", которое предусматривает внесудебное решение споров через специального посредника – медиатора. Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграм-канале по итогам закрытого заседания Кабмина.