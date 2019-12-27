Украине необходимо на несколько лет установить предел выплат дивидендов в 60% для всех госпредприятий - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает необходимым на несколько лет установить предел выплат дивидендов для всех госпредприятий, который не должен превышать 60% от их прибыли.

"Я считаю, что нам необходимо на несколько лет установить определенный предел выплат дивидендов для всех госпредприятий. Этот предел не должен превышать 60%, а в идеале дивиденды для госкомпаний должны быть установлены на уровне 50%. Здесь можно привести как пример "Укрзализныцю", от которой все постоянно требуют обновления подвижного состава, рельс, производственных предприятий, забывая, что государство забирает у компании практически всю прибыль в качестве дивидендов", - отметил министр инфраструктуры в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, вопрос дивидендной политики поднимают многие министры, поскольку, в первую очередь, на этом завязано развитие непосредственно крупных госкомпаний и экономики страны в целом.

"Наполнять бюджет необходимо, но делать это таким образом – значит латать дыры. А мы хотим не латать дыры, а работать с нормальной рыночной моделью", - подчеркнул Криклий.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил норматив выплаты дивидендов за 2018 год для АО "Укрзализныця", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в размере 90% от прибыли вместо 30%.

Федерация работодателей транспорта Украины ранее неоднократно обращалась к правительству с просьбой поддержать снижение дивидендов для Администрации морских портов Украины с 90% до 50%.

Ранее правительство Украины в 2018 году обязало предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.