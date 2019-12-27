Политика

11:43 27.12.2019

Украине необходимо на несколько лет установить предел выплат дивидендов в 60% для всех госпредприятий - Криклий

2 мин читать
Украине необходимо на несколько лет установить предел выплат дивидендов в 60% для всех госпредприятий - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает необходимым на несколько лет установить предел выплат дивидендов для всех госпредприятий, который не должен превышать 60% от их прибыли.

"Я считаю, что нам необходимо на несколько лет установить определенный предел выплат дивидендов для всех госпредприятий. Этот предел не должен превышать 60%, а в идеале дивиденды для госкомпаний должны быть установлены на уровне 50%. Здесь можно привести как пример "Укрзализныцю", от которой все постоянно требуют обновления подвижного состава, рельс, производственных предприятий, забывая, что государство забирает у компании практически всю прибыль в качестве дивидендов", - отметил министр инфраструктуры в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, вопрос дивидендной политики поднимают многие министры, поскольку, в первую очередь, на этом завязано развитие непосредственно крупных госкомпаний и экономики страны в целом.

"Наполнять бюджет необходимо, но делать это таким образом – значит латать дыры. А мы хотим не латать дыры, а работать с нормальной рыночной моделью", - подчеркнул Криклий.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил норматив выплаты дивидендов за 2018 год для АО "Укрзализныця", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в размере 90% от прибыли вместо 30%.

Федерация работодателей транспорта Украины ранее неоднократно обращалась к правительству с просьбой поддержать снижение дивидендов для Администрации морских портов Украины с 90% до 50%.

Ранее правительство Украины в 2018 году обязало предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.

Теги: #госпредприятия #криклий #дивиденды
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:26 27.12.2019
Криклий: Через 3 года бюджета Украины хватит на масштабное развитие инфраструктуры

Криклий: Через 3 года бюджета Украины хватит на масштабное развитие инфраструктуры

11:06 27.12.2019
Украина через 3 года сможет полноценно инвестировать в инфраструктуру, пассажирские перевозки и другие социально-значимые отрасли

Украина через 3 года сможет полноценно инвестировать в инфраструктуру, пассажирские перевозки и другие социально-значимые отрасли

10:34 27.12.2019
Мининфраструктуры хочет предложить Раде установить плату за проезд иностранных грузовиков дорогами Украины – Криклий

Мининфраструктуры хочет предложить Раде установить плату за проезд иностранных грузовиков дорогами Украины – Криклий

10:13 27.12.2019
Кабмин намерен предложить Раде создать госрегулятора в сфере транспорта - Криклий

Кабмин намерен предложить Раде создать госрегулятора в сфере транспорта - Криклий

15:48 26.12.2019
Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно направить 8,5 млрд грн на дивиденды за 2019г

Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно направить 8,5 млрд грн на дивиденды за 2019г

16:10 19.12.2019
Госкомпании лишились льгот по уплате дивидендов из-за провала инвестпрограмм – Минфин

Госкомпании лишились льгот по уплате дивидендов из-за провала инвестпрограмм – Минфин

11:46 13.12.2019
"Кернел" выплатит дивиденды в размере $0,25 на акцию за 2019 ФГ

"Кернел" выплатит дивиденды в размере $0,25 на акцию за 2019 ФГ

14:56 12.12.2019
Предприятия "Нафтогаза Украины" за 11 мес. перечислили в госбюджет почти 97 млрд грн

Предприятия "Нафтогаза Украины" за 11 мес. перечислили в госбюджет почти 97 млрд грн

18:46 28.11.2019
Аэропорт "Львов" может стать интермодальным транспортным хабом

Аэропорт "Львов" может стать интермодальным транспортным хабом

15:22 27.11.2019
В бюджете-2020 заложено почти 2 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов на Донбассе – Криклий

В бюджете-2020 заложено почти 2 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов на Донбассе – Криклий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил врио директора ГБР Ирину Венедиктову - указ

КС обнародовал вывод о не соответствии Конституции законопроекта Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и кнопкодавство

Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов гражданам, проживающим в зоне АТО/ООС или переселенцам

Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской обладминистраций согласно поданным заявлениям – указы

В посольстве США надеются на пересмотр сделки по продаже "Мотор Сич" с новыми инвесторами

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин упростил получение вида на жительство в Украине для добровольцев

Кабмин утвердил порядок учета трудовой деятельности сотрудников и ФЛП в электронной форме

Кабмин намерен предложить Раде законопроект о реформе рынка труда

Кабмин создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений

ЕК подтвердила, что газотранспортный оператор Украины может работать по законам ЕС

Кабмин предложит Раде установить внесудебное разрешение споров через медиатора

Тейлор выступает за введение международных сил на Донбассе

Закон о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам вступил в силу

Украина при администрации Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении Путина - Тейлор

Зеленский назначил врио директора ГБР Ирину Венедиктову - указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА