Политика

11:35 27.12.2019

Закон о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам вступил в силу

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Закон о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам вступил в силу

Закон о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" №330-IX (проект №2233), предусматривающий среди прочего запрет импорта по двусторонним договорам (ДД) электрической энергии из Российской Федерации, вступил в силу.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", – отмечено в тексте законодательного акта, обнародованном в парламентском издании "Голос Украины" №248 26 декабря.

Как сообщалось, 24 декабря глава государства подписал закон №330-IX, принятый Верховной Радой 4 декабря. Документ помимо запрета импорта э/э из РФ по ДД (с возможностью для Кабинета министров временно отменять установленный запрет) предусматривает также: возможность для энергорегулятора до конца 2020 года ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукциона, по части межгосударственных сечений между Украиной и странами, которые не являются членами Энергосообщества, а также возможность относительно таких стран отменять результаты годового (на 2020 год) аукциона.

Регулятор также имеет возможность в случае значительных колебаний цена на внутрисуточном рынке (ВСР), рынке "на сутки вперед" (РСВ), а также балансирующем рынке устанавливать граничные цены на каждом из обозначенных сегментов для каждой торговой зоны.

Предусматривается, что с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года предельная нижняя граница обязательной продажи э/э производителями (кроме альтернативной генерации) и импортерами на РСВ составляет не менее 15% их месячного объема продажи. До настоящего времени минимальный предельный объем продажи на РСВ составлял 10%.

Кроме того, закрепляется обязанность госпредприятия "Гарантированный покупатель" направлять свою прибыль (помимо покрытия своих расходов) на выплаты альтернативной генерации. Помимо этого, документ регулирует вопрос действия лицензии оператора системы передачи э/э (НЭК "Укрэнерго") до момента окончательной сертификации компании.

Также НКРЭКУ до 1 апреля 2020 года имеет право устанавливать для теплоэлектроцентралей тариф на отпуск э/э на уровне не ниже себестоимости.

Теги: #рф #электроэнергия
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