Украина при администрации Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении Путина - Тейлор

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор считает, что администрация нынешнего президента Украины Владимира Зеленского занимает в отношении России "более уверенную позицию", чем администрация экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина при этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина. Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко. Как считаете?" - сказал он в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина", опубликованном в пятницу.

Как сообщалось, Тейлор завершает свою дипломатическую миссию в Украине, его обязанности с начала января 2020 года будет исполнять его заместитель Кристина Квин.