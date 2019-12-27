Политика

11:06 27.12.2019

Украина через 3 года сможет полноценно инвестировать в инфраструктуру, пассажирские перевозки и другие социально-значимые отрасли

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Украина через 3 года сможет полноценно инвестировать в инфраструктуру, пассажирские перевозки и другие социально-значимые отрасли

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает возможным в горизонте трех лет наполнить бюджет страны до того состояния, когда станут возможны полноценные инвестиции в инфраструктуру, пассажирские перевозки, жилищно-коммунальное хозяйство и другие социально-значимые отрасли.

"Я считаю, что нашей правительственной команде необходимо сконцентрировать все усилия на детенизации экономики. Это позволит перевести существенные суммы из оффшорных "карманов" "никому не известных" олигархов напрямую в бюджет", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Криклия, обширная программа детенизации даст возможность стране полноценно инвестировать в инфраструктуру, пассажирские перевозки, жилищно-коммунальное хозяйство и другие социально-значимые отрасли из государственного бюджета.

"Я считаю, что в горизонте трех лет это вполне выполнимая задача", - отметил министр.

Теги: #инвестиции #криклий
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