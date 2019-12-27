В январе начнется обсуждение конкретных пунктов стратегии реинтеграции оккупированных территорий - замглавы комитета Рады по реинтеграции

Консультации в рамках рабочих групп по стратегии реинтеграции территорий, в настоящее время неподконтрольных украинскому правительству, начнутся в январе 2020 года, сообщил заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" и первый заместитель главы комитета по вопросам прав человека, межнациональных отношений и реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко.

"Уже в начале января, после праздников, начнутся консультации между рабочими группами и группами экспертов, где будут обсуждаться конкретные положения и детали стратегии", - заявил Ткаченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, разработка стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса в настоящее время ведется и в профильном комитете Верховной Рады, "и в нашей рабочей группе советников Секретаря СНБО". Координацией занимается рабочая группа по реинтеграции в Комиссии по правовым вопросам во главе с Антоном Кориневичем.



Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.