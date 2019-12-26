КС обнародовал вывод о не соответствии Конституции законопроекта Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и кнопкодавство

Конституционный суд Украины (КС) обнародовал выводы по делу о соответствии законопроекта № 1027 требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

"Этим выводом Конституционный суд Украины признал законопроект таким, что не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины", - сообщает пресс-служба КС.

Судьи постановили, что предписание ч. 3 ст. 84 Конституции Украины о личном голосовании на заседаниях Верховной Рады является категорическим и безоговорочным требованием, нарушение которого искажает сущность представительской демократии. Действия депутата вопреки этому требованию должны вызывать его ответственность.

"Итак, попытка установить ответственность народного депутата Украины за нарушение предписания части третьей статьи 84 Конституции Украины можно считать имеющей законную цель", - подчеркивается в выводах суда.

В то же время отмечается, что предложенный президентом законопроект передает суду полномочия только устанавливать сам факт неличного голосования депутата, оставляя лишение мандата автоматическим. Это, в свою очередь, не соответствует требованиям соразмерности.

"Автоматическая потеря мандата (без решения Верховной Рады Украины) народным депутатом Украины (досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины) на основании установления судом только самого факта любого "неличного голосования" - безотносительно характера действия (действий) народного депутата Украины, обстоятельств, при которых такой факт имел место, без установления природы непосредственного участия народного депутата Украины и без учета того, что в отношении поведения народного депутата Украины могут обнаружиться обстоятельства смягчающего характера - не будет отвечать требованию соразмерности", - заключил суд.

КС подчеркивает, что ограничение прав и свобод человека и гражданина допустимо только при условии, что такое ограничение является пропорциональным, и что любое вмешательство в права человека даже при наличии легитимной цели вопреки требованию соразмерности приведет к ограничению прав и свобод человека. В связи с этим законопроект был признан не соответствующим требованиям ч. 1 ст. 157 Конституции Украины.

Что касается исключения из ст. 81 Конституции Украины слов "избирательный блок политических партий", которое предлагается в законопроекте, это изменение установит на конституционном уровне запрет на создание избирательных блоков, хотя в соответствии с текстом Конституции избирательный блок политических партий является отдельным институтом. Суд пришел к выводу, что в случае принятия этого изменения, граждане Украины потеряют права, гарантированные статьями 38 и 81 Конституции Украины – следовательно, предложенное изменение является неконституционным.

Прекращение полномочий народного депутата в случае прогулов трети пленарных заседаний парламента или заседаний комитета в рамках одной сессии также признано несоответствующим требованиям ч. 1 ст. 157 Конституции, поскольку, согласно выводам суда, предложенное законопроектом требование не соразмерно поставленной цели, а природа санкции должна соответствовать тяжести нарушения. Также в суде отметили, что использованное в законопроекте понятие "без уважительных причин" является оценочным и не соответствует критериям четкости, однозначности и предсказуемости, как этого требуют принципы верховенства права.

"Таким образом, в выводе констатируется, что законопроект не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины", - подчеркивают в суде.

Вывод КС является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Как сообщалось, президентский законопроект №1027 был зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа. Он предполагает расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов. В частности, согласно документу полномочия народных депутатов будут прекращаться в случае установления судом фактов кнопкодавства, а также за прогул трети пленарных заседаний или заседаний комитета за одну очередную сессию.

4 сентября Рада проголосовала за направление законопроекта на рассмотрение в КС.

Председатель КС обратился к Венецианской комиссии с просьбой ответить на шесть вопросов, касающихся будущих изменений в Конституцию. Венецианская комиссия в свою очередь заявила, что поправки в статью 81 Конституции Украины, предусмотренные законопроектом №1027 о расширении перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов, влияют на демократический характер Украинского государства.