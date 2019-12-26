Политика

18:02 26.12.2019

Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской обладминистраций согласно поданным заявлениям – указы

1 мин читать
Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской обладминистраций согласно поданным заявлениям – указы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко с постов глав Львовской областной государственной администрации (ОГА) и Закарпатской ОГА.

Соответствующие указы от 26 декабря обнародованы на сайте главы государства.

Мальский и Бондаренко уволены с формулировкой "согласно поданному заявлению".

Как сообщалось, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

"Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов", - сказал он на заседании Рады развития громад и территорий.

Бондаренко и Мальский возглавили ОГА 5 июля 2019 года.

Игорь Бондаренко, 1964 г. р., уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских ( ТМ Торговый дом Bondarenko).

Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Теги: #зеленский #ога #кадры #указы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:12 26.12.2019
Президент уволил Склярова с поста члена Нацкомисии по госрегулированию в сфере связи и информатизации

Президент уволил Склярова с поста члена Нацкомисии по госрегулированию в сфере связи и информатизации

14:00 26.12.2019
Ушел в отставку судья КС Украины Мельник

Ушел в отставку судья КС Украины Мельник

11:41 26.12.2019
Зеленского считает политиком года почти каждый второй украинец, за ним идет Порошенко – опрос

Зеленского считает политиком года почти каждый второй украинец, за ним идет Порошенко – опрос

16:21 25.12.2019
Зеленский подписал закон об аренде государственного и коммунального имущества

Зеленский подписал закон об аренде государственного и коммунального имущества

15:18 25.12.2019
Зеленский подписал закон об обеспечении контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции

Зеленский подписал закон об обеспечении контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции

19:33 24.12.2019
Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета, секретарь - Арахамия

Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета, секретарь - Арахамия

19:28 24.12.2019
Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством

18:24 24.12.2019
Зеленский подписал указ об усилении ответственности за халатность в сфере пожарной безопасности, включая выжигание стерни

Зеленский подписал указ об усилении ответственности за халатность в сфере пожарной безопасности, включая выжигание стерни

16:49 24.12.2019
Иван Кулеба уволен с должности посла Украины в Казахстане и назначен послом в Армении

Иван Кулеба уволен с должности посла Украины в Казахстане и назначен послом в Армении

15:58 24.12.2019
Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы

Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В посольстве США надеются на пересмотр сделки по продаже "Мотор Сич" с новыми инвесторами

Арахамия считает, что депутаты Рады должны получать от 70 до 100 тыс. грн зарплаты

Зеленского считает политиком года почти каждый второй украинец, за ним идет Порошенко – опрос

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы

ПОСЛЕДНЕЕ

27,8% киевлян готовы поддержать Кличко на выборах мэра Киева - опрос "Социального мониторинга"

В посольстве США надеются на пересмотр сделки по продаже "Мотор Сич" с новыми инвесторами

В "Опоре" не исключают внеочередных парламентских выборов в следующем году

Зеленский и Разумков единственные политики в Украине, имеющие позитивный баланс доверия населения – опрос

Арахамия считает, что депутаты Рады должны получать от 70 до 100 тыс. грн зарплаты

Тейлор отметил важность расширения реформы Генпрокуратуры Украины на всю страну в 2020 году

США осуждают запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

Гарантировать безопасность Украины сможет вступление в НАТО, считают более половины украинцев – опрос

Две трети украинцев ратуют за интеграцию Украины в ЕС – опрос

Почти половина украинцев считает, что события в стране развиваются в правильном направлении, более трети – что нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА