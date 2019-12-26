Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской обладминистраций согласно поданным заявлениям – указы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко с постов глав Львовской областной государственной администрации (ОГА) и Закарпатской ОГА.

Соответствующие указы от 26 декабря обнародованы на сайте главы государства.

Мальский и Бондаренко уволены с формулировкой "согласно поданному заявлению".

Как сообщалось, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

"Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов", - сказал он на заседании Рады развития громад и территорий.

Бондаренко и Мальский возглавили ОГА 5 июля 2019 года.

Игорь Бондаренко, 1964 г. р., уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских ( ТМ Торговый дом Bondarenko).

Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.