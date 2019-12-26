27,8% киевлян готовы поддержать Кличко на выборах мэра Киева - опрос "Социального мониторинга"

Если бы выборы городского головы Киева состоялись в ближайшую неделю, 27,8% киевлян проголосовали бы за действующего мэра Виталия Кличко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 24 декабря 2019 года.

Ближайший конкурент Кличко, предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский, по итогам опроса набрал 8,9% голосов. Третьим в рейтинге потенциальный мэров столицы стал шоумен и волонтер Сергей Притула с рейтингом 6,7%.

Также в список потенциальных кандидатов вошли лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, которого готовы поддержать 6,3% опрошенных, экс-глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов с рейтингом 5,4%, журналист Дмитрий Гордон с рейтингом 4,7% и нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко с поддержкой в 4,5%,

Остальные предложенные социологами кандидаты на должность мэра набирают 3 и меньше процентов поддержки.

При этом принимать участие в голосовании собираются 87,8% опрошенных – обязательно прийти планирует 51%, вариант "скорее приду" выбрали 32%.

В опросе принимали участие 1000 респондентов в возрасте 18 и более лет. Выборка опроса строилась как многоуровневая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос проводился в форме индивидуального интервью по месту проживания респондента. Стандартное отклонение составило 1,9 – 3,2%.