Политика

17:19 26.12.2019

В посольстве США надеются на пересмотр сделки по продаже "Мотор Сич" с новыми инвесторами

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В посольстве США надеются на пересмотр сделки по продаже "Мотор Сич" с новыми инвесторами

 США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" (Запорожье) американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю, передает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора.

"Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся due diligence, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", - сказал Тейлор журналистам в Киеве в четверг.

По словам дипломата, продажа компании китайским покупателям еще не закрыта, и "есть неплохой шанс пересмотреть".

Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние китайского покупателя, о чем говорилось в СМИ, указано в материале издания.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Чистый убыток украинского предприятия по итогам января-сентября 2019 года составил 532,73 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 543,18 млн грн. Выручка по итогам девяти месяцев 2019 года сократилась на 16,6% - до 6 млрд 391,06 млн грн.

Теги: #сша #китай #инвесторы #мотор_сич
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