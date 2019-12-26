В "Опоре" не исключают внеочередных парламентских выборов в следующем году

Глава правления Всеукраинской общественной организации Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская не исключает проведение в 2020 году внеочередных парламентских выборов.

"Хочу отметить, что иммунитет парламента заканчивается 29 августа 2020 года… что не исключает высокую вероятность организации внеочередной парламентской кампании в свете того, что коалиции у нас, как таковой, не существует и все это хорошо понимают", - сказала Айвазовская на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Она подчеркнула, что "в соответствии с буквой закона и Конституцией президент после 29 августа может распустить ВР" при условии созданного правительственного кризиса, целью которого будет переизбрание парламента.

Айвазовская напомнила, что согласно украинскому законодательству после внеочередных выборов народных депутатов глава государства не может распускать Верховную Раду.