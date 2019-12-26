Политика

14:35 26.12.2019

Зеленский и Разумков единственные политики в Украине, имеющие позитивный баланс доверия населения – опрос

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Позитивный баланс рейтинга доверия в Украине имеют только два политика: президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Таковы результаты общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, и презентованного в четверг в Киеве.

Так, Зеленскому доверяют 62% опрошенных, не доверяют –31% (баланс доверия-недоверия +31%).

Разумкову доверяют 48%, не доверяют 38% (баланс доверия-недоверия составляет +10%).

Преобладает доверие к общественному деятелю Олегу Сенцову (доверяет 41%, не доверяет 36% - баланс +5%).

Самый худший баланс доверия-недоверия имеют пятый президент Украины Петр Порошенко (-66%), председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук (-61%), Киевский городской голова Виталий Кличко (-55%), министр внутренних дел Арсен Аваков и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (по -54%), лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (-47%), не живущий в Украине, экс-кандидат в президенты, блогер Анатолий Шарий (-41%).

Далее по уровню негативного баланса идут юрист Андрей Портнов (-37%), глава Офиса президента Андрей Богдан и лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (по – 33%), лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук (-27%), премьер-министр Алексей Гончарук (-16%).

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #политики #доверие #соцопрос
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