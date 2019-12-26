Тейлор отметил важность расширения реформы Генпрокуратуры Украины на всю страну в 2020 году

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в следующем году должно состояться расширение реформы Генеральной прокуратуры Украины на всю страну на местном и региональном уровне.

"Как вы отметили, следующий год - это сложная часть работы. Речь идет не только о найме многих новых прокуроров и проведении теста, чтобы новые прокуроры соответствовали стандартам, которым отвечают существующие прокуроры. Но это также расширение реформы на остаток страны на местном и региональном уровне. Тысячи прокуроров пройдут этот тест и продемонстрируют народу, что у них есть добродетель и что они являются честными", - сказал дипломат, выступая на брифинге генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки в Киеве в четверг.

По его словам, посольство США очень радо партнерству с Генпрокуратурой Украины по реализацию реформы.

"Это было честью для нас работать с вами и вашей командой. Это очень профессиональная команда", - добавил Тейлор, поздравив Рябошапку с успешной реализацией реформы Генпрокуратуры Украины.