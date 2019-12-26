США осуждают запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

Посольство США в Украине называет запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту между РФ и временно оккупированным Крымом демонстрацией неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении посольства США в Твиттере.