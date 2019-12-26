Две трети украинцев ратуют за интеграцию Украины в ЕС – опрос

Более 64% граждан Украины полагают, что Украина должна интегрироваться в Европейский Союз.

Таковы результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова 13-18 декабря, и презентованного в четверг в Киеве.

Так, 64,2% респондентов считают, что Украина должна вступать в ЕС, 12,7% - в Евразийский экономический союз, 23,1% - затруднились ответить на данный вопрос.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.