Почти половина украинцев считает, что события в стране развиваются в правильном направлении, более трети – что нет

Более 44% граждан Украины считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Таковы результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова 13-18 декабря, и презентованного в четверг в Киеве.

Так, 44,2% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 35,8% - в не правильном, а 20,0% затруднились дать ответ на этот вопрос.

При этом 27,8% респондентов считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, 50,0% - считают, что ей удастся это сделать в более отдаленной перспективе, 11,2% - считают, что Украина не способна преодолеть трудности и 11,0% затруднились ответить.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.