Каждый второй украинец не смог назвать политическое событие года в мире, а каждый четвертый видит таковым "нормандскую" встречу – опрос

Почти половина граждан Украины не смогли назвать событие 2019 года на политической арене мира.

Так, 47,38% граждан Украины не смогли назвать политическое событие 2019 года в мире, а 2,7% считают, что нет событий, которые можно было бы отметить.

23,2% респондентов считают событием 2019 года в мире "нормандскую" встречу, 5,6% - процесс объявления импичмента президенту США Трампу, 2,1% - войну в Сирии, по 1,6% - Brexit и протесты "желтых жилетов" во Франции, 1,4% - договоренность между Украиной и РФ об обмене пленными, 1,2% - выборы в Украине.

Таковы результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова 13-18 декабря, и презентованного в четверг в Киеве.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.