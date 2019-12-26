Выборы президента и Рады стали главным политическим событием уходящего года для более чем половины украинцев - опрос

Граждане Украины главным политическим событием 2019 года в стране считают президентские и парламентские выборы, такого мнения придерживаются 57,8% респондентов.

Результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова 13-18 декабря, было презентовано в четверг в Киеве.

При этом 8,1% опрошенных считают событием года в Украине освобождение пленных, 5,2% - "нормандскую" встречу, 2,3% - получение Томоса об автокефалии УПЦ, 2,0% - разведение войск на Донбассе.

В то же время 2,1% опрошенных считают, что нет событий в Украине, которые можно было назвать событием года, 14,1% респондентов не ответили или затруднились ответить на данный вопрос.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.