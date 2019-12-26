Зеленского считает политиком года почти каждый второй украинец, за ним идет Порошенко – опрос

Почти половина граждан Украины считают политиком уходящего года президента Украины Владимира Зеленского.

Так, 45,9% респондентов считают Зеленского политиком года. Далее идут пятый президент Украины Петр Порошенко (7,5%), лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (3,3%), спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (2,8%), лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (2,7%).

Таковы результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова 13-18 декабря, и презентованного в четверг в Киеве.

При этом 1,9% опрошенных отдали свои голоса председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, 1,4% лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку, а у лидера Радикальной партии Олега Ляшко 1,1%.

В то же время 6,9% респондентов считают, что нет украинского политического деятеля, которого можно было бы назвать политиком 2019 года. 16,7% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.