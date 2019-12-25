Политика

16:21 25.12.2019

Зеленский подписал закон об аренде государственного и коммунального имущества

2 мин читать
Зеленский подписал закон об аренде государственного и коммунального имущества

 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" № 157-IX, который Верховная Рада приняла 3 октября 2019 года.

"Этот закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, которая является более выгодной благодаря свободной конкуренции", - сообщается в среду на сайте главы государства.

Документ излагает в новой редакции закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины по процедурам банкротства и ряда законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе опубликована вся информация о договорах аренды государственного и коммунального имущества.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

"Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: Перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) и Перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона)", - говорится в информации.

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Законопроектом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

"Принятие закона обеспечит совершенствование механизмов и процедур передачи государственного и коммунального имущества в аренду, будет способствовать прозрачности и открытости приватизационных процессов, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты", - отмечают в пресс-службе президента.

Теги: #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:18 25.12.2019
Зеленский подписал закон об обеспечении контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции

Зеленский подписал закон об обеспечении контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции

19:28 24.12.2019
Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством

18:24 24.12.2019
Зеленский подписал указ об усилении ответственности за халатность в сфере пожарной безопасности, включая выжигание стерни

Зеленский подписал указ об усилении ответственности за халатность в сфере пожарной безопасности, включая выжигание стерни

16:49 24.12.2019
Иван Кулеба уволен с должности посла Украины в Казахстане и назначен послом в Армении

Иван Кулеба уволен с должности посла Украины в Казахстане и назначен послом в Армении

15:58 24.12.2019
Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы

Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы

15:29 24.12.2019
Зеленский сообщил, что в 2020 г. заработает программа доступного жилья для ветеранов АТО/ООС и переселенцев под 3% годовых до 20 лет со взносом до 6%

Зеленский сообщил, что в 2020 г. заработает программа доступного жилья для ветеранов АТО/ООС и переселенцев под 3% годовых до 20 лет со взносом до 6%

12:52 24.12.2019
Зеленский подписал закон об усовершенствования деятельности ГБР

Зеленский подписал закон об усовершенствования деятельности ГБР

11:53 24.12.2019
Судебный процесс над вероятными фигурантами в деле покушения на Шеремета может ослабить позиции Зеленского и стоить портфеля Авакову – мнение

Судебный процесс над вероятными фигурантами в деле покушения на Шеремета может ослабить позиции Зеленского и стоить портфеля Авакову – мнение

20:47 23.12.2019
Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора

19:33 23.12.2019
Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы

Украина намерена энергомодернизировать 1 тыс. многоэтажек в 10 пилотных городах в 2020 г.

"Платежки" за тепло в декабре могут быть уменьшены на 300-400 грн за счет учета рыночной цены – премьер

Открытие железнодорожного сообщения с Крымом является нарушением территориальной целостности Украины - ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ливии находятся 2 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер", утверждает Эрдоган

Прокуратура АРК зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения госграницы Украины пассажирским поездом РФ

В Харькове неизвестные подорвали банкомат и забрали деньги

Премьер-министр Украины и председатель Верховной Рады поздравили соотечественников с Рождеством Христовым

"Я не знаю, за что меня уволили" – экс-глава Закарпатской ОГА

Переговоры об отношениях Британии и ЕС после Brexit будут проходить, в том числе, в Лондоне

Президент подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости

Торговое соглашение с Китаем готово, состоится церемония подписания

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Участники АТО и лица с инвалидностью получат квартиры в реконструированном доме по бул. Кольцова в Киеве – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА