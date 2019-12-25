Политика

15:18 25.12.2019

Зеленский подписал закон об обеспечении контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции

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Зеленский подписал закон об обеспечении контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" №330-IX, который парламент принял 4 декабря 2019г.

Как сообщает в среду пресс-служба президента, целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров о возложении специальных обязанностей).

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутреннесуточном рынке). В то же время Кабмин имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшей во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

Теги: #электроэнергия #закон #зеленский
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