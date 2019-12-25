Политика

11:21 25.12.2019

В Харькове неизвестные подорвали банкомат и забрали деньги

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В Харькове неизвестные подорвали банкомат и забрали деньги

В ночь на среду неизвестные подорвали банкомат, расположенный в помещении Ощадбанка на первом этаже 5-этажного дома на ул.Академика Волкова в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила около 3:28.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается", - говорится в сообщения

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #ограбление #банкомат #харьков
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